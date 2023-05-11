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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 10:30

Цены на нефть растут, доллар и евро продолжили снижение

Нефтяные котировки растут утром в четверг после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Как пишет finmarket.ru, в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъём стал первым за четыре недели.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 3,17 млн баррелей, дистиллятов - на 4,17 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение первого показателя на 1,5 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Отчёт Минэнерго США указал на снижение экспорта на фоне сокращения премии в цене Brent к WTI, отчего все 3 млн баррелей нефти, высвобожденные из стратегического резерва, отразились в коммерческих запасах, сказал старший аналитик «DTN» Трой Винсент.

Тем временем значительное падение запасов нефтепродуктов объясняется сильным внутренним спросом и ростом экспорта продуктов нефтепереработки на 8,5% на прошлой неделе.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,04 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,04 копейки ниже уровня, действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил незначительное снижение, евро также дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,0554 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 0,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 2,02 копейки и составил 83,5298 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта понизилась на 63,75 копейки, евро - на 62,0 копейки.

 

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