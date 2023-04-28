Цены на нефть растут, доллар и евро умеренно снижаются на торгах Московской биржи

«Нефтяной рынок вернулся к росту в четверг после двух дней существенного снижения, - отмечает аналитик «Saxo Capital Markets» в Сингапуре Чару Чанана. - Сегодня внимание трейдеров будет фокусироваться на отчётах крупных нефтекомпаний».

В частности, отчётность за прошедший квартал в пятницу обнародуют «Exxon Mobil Corp.» и «Chevron Corp».

Как сообщает finmarket.ru, среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Между тем нефтяные цены завершают снижением как текущую неделю, так и весь месяц.

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем, американский ЦБ, вероятно, продолжит подъём ставки, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США снижался на старте торгов в пятницу, рубль чуть укреплялся на фоне наметившегося роста нефтяных котировок и позитива на фондовых рынках. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,16 рубля (-17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 40,01 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар снизил темпы снижения, евро также умеренно снижался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,2911 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар понизился на 4,14 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 7,17 копейки и составил 89,6483 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 26,90 копейки, евро - на 55,40 копейки.

Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу.