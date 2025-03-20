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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 10:30

Цены на нефть растут, доллар США немного укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть растут в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Как сообщает finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тысяч баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тысяч.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. Федеральная резервная система (ФРС) в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.

Доллар США немного укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, но снижается в паре с иеной.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2026 год - до 2,2% с 2,1%, а также ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, сказал Пауэлл, отметив, что эта неопределенность во многом связана с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин. «Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности», - сказал Пауэлл.

Сегодня завершится заседание Банка Англии. Участники рынка и аналитики полагают, что британский регулятор сохранит стоимость заимствований на уровне 4,5% годовых.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает «Trading Economics». Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

По состоянию на 9.27 мск евро снизился к доллару на 0,09% и торгуется на уровне $1,0893 по сравнению с $1,0903 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился на 0,09% - до $1,2991 против $1,3003 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,69/91,5 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 81 копейку, средний курс продажи вырос на 152 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,2-88,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5805 рубля (+8,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,68 копейки выше уровня действующего официального курса.

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