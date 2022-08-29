Цены на нефть растут, доллар США уверенно укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов

Цены на нефть растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

Как сообщает finmarket.ru, в минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 20 человек, сообщает агентство «Bloomberg». Это вызвало опасения, что Ливию ждёт очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство «Nour News».

Доллар США уверенно укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в понедельник после пятничного выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, подтвердившего приверженность американского ЦБ агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов понедельника снижается к доллару и растёт к евро: доллар торгуется чуть выше 60,6 рубля, евро — в районе 60,3 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск растёт на 12 копеек - до 60,62 рубля, евро снижается на 37 копеек - до 60,31 рубля, юань дешевеет на 1,1 копейки - до 8,754 рубля. При этом евро минутами ранее в моменте подскакивал до 61,79 рубля и также резко опускался до 59,32 рубля, затем отскочил.