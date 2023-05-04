Цены на нефть растут, курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам

Цены на нефть растут в четверг после более чем 4-процентного падения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.

«Корреляцию между напряженностью в банковском секторе США и падением цен на нефть отрицать нельзя», - говорит главный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch».

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на 1,28 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 28 апреля. Снижение отмечено третью неделю подряд.

Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидали более резкого сокращения - на 3,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, увеличились на 500 тысяч баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей.

Согласно отчёту минэнерго, запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,19 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США в четверг начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,20 рубля. (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,46 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар развернулся к росту, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 79,3335 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 12,85 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 27,59 копейки и составил 87,9959 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 2,64 копейки, евро подорожал на 42,09 копейки.

Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в четверг утром после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.