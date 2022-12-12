Цены на нефть растут, курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам
Цены на нефть растут после рекордного более чем за восемь месяцев падения по итогам минувшей недели. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае.
Как пишет finmarket.ru, трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.
Кроме того, инвесторы оценивали введение потолка цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае. Старший аналитик «DTV» Трой Винсент напомнил про выражение «покупай на слухах, продавай на фактах», и отметил, что на прошлой неделе настало время фактов.
Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 625, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Показатель снизился впервые за шесть недель.
По данным Московской биржи, рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и евро, при этом повышается к юаню: доллар по 62,6 рубля, евро — по 65,64 рубля, юань — по 8,96 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.18 мск растёт на 17 копеек — до 62,6 рублей, евро — на 9 копеек, до 65,64 рубля, юаня — понижается на 1,8 копейки, до 8,96 рубля.
Курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам утром в понедельник, инвесторы ждут данных об инфляции в Соединенных Штатах и итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы.