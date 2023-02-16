Цены на нефть растут, курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром в четверг, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Как сообщает finmarket.ru, из опубликованного в среду отчёта Минэнерго США, стало известно, что резервы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Мэтт Смит, старший аналитик в «Kpler», сказал в интервью «MarketWatch», что корректировка «стала следствием предыдущей недооценки импорта и/или добычи и переоценки экспорта и/или производительности НПЗ».

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тысячи б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.

Аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчётом на 107 тысяч б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тысяч б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в текущем году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга слегка снижается к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 74,64 рубля, 10,88 рубля и 79,91 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск повышался на 7 копеек — до 74,64 рубля, курс юаня — на 1 копейку, до 10,88 рубля, евро — на 3 копейки, до 79,91 рубля.

Курс доллара США сегодня умеренно снижается к основным мировым валютам. Инвесторы оценивают статданные по американской экономике и их возможное влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС).