Цены на нефть растут, курс рубля пошёл вверх

Цены на нефть растут сегодня после существенного снижения по итогам минувшей недели. Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в Китае, где после снятия карантинных ограничений увеличилась заболеваемость COVID-19. Кроме того, сохраняются опасения спада в глобальной экономике в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок на прошлой неделе оказало укрепление доллара США, снижение цен на природный газ, а также риски рецессии в мире, отмечает главный аналитик «DTN» Трой Венсан.

«Тёплая погода и падение цен на газ ослабляют ожидания, что потребители будут переключаться с газа на нефть этой зимой, - приводит слова Венсана «Market Watch». - Увеличение экономической активности в Китае вслед за снятием антиковидных ограничений является главным фактором, который может подтолкнуть спрос на нефть к росту. Однако сохраняется серьёзная неопределенность в отношении сроков возврата экономики КНР к нормальной активности».

По данным Московской биржи, курс валюты РФ перешёл к росту против доллара после символического снижения на старте торгов: доллар торгуется в районе 72 рублей, юань умеренно подрастает, евро символически теряет.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.10 мск снижается на 7 копеек, до 72,05 рубля, юаня — растёт на 3 копейки, до 10,47 рубля, евро снижается на 2 копейки, до 76,15 рубля. На старте торгов доллар подрастал на 8 копеек.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник благодаря новым сигналам замедления инфляции в Штатах, увеличившим надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система сможет остановить цикл подъема базовой процентной ставки раньше, чем ожидается.