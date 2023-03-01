Цены на нефть растут, курс рубля снижается

Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимальных отметках за неделю благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Как пишет finmarket.ru, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на её сокращение.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения большее резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару, евро и юаню: американская валюта к текущему моменту поднимается до 75,15 рубля, европейская — до 79,5 рубля, китайская торгуется по 10,83 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.12 мск растёт на 18 копеек — до 75,15 рубля, евро — на 5 копеек — до 79,5 рубля, юаня растёт на 5 копеек, до 10,83 рубля.

Рубль в парах с инвалютами с начала торгов волатилен и менял несколько раз направление динамики к доллару и евро, при этом снижался к юаню. Доллар в паре с рублем торгуется в диапазоне 74,71-75,15 рубля, евро – в пределах 78,82-79,79 рубля, юань – в районе 10,78-10,83 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет в парах с фунтом и евро, однако укрепляется к японской иене.