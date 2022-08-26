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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.22 10:30

Цены на нефть растут, курс рубля снижается к доллару и евро

Цены на нефть растут сегодня утром после снижения накануне. «Нефтетрейдеры фокусируются всего на двух вещах, - сказал старший рыночный аналитик «AvaTrade» Наим Аслан. - Это вероятность заключения ядерного соглашения по Ирану, которое позволит вернуть на рынок иранскую нефть, и, что ещё более важно, добыча в странах ОПЕК».

«На рынке много слухов о том, что заключение соглашения с Ираном очень вероятно, поскольку страна, судя по всему, отказалась от некоторых важных требований, - добавил он. - Тональность высказываний представителей США и их союзников в Европе также кажется крайне позитивной».

Как сообщает finmarket.ru, тем временем Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, начала вести разговоры о сокращении добычи картелем, отметил эксперт. «Это позволяет успокоить главное опасение трейдеров по поводу того, что возврат на рынок иранской нефти дестабилизирует баланс спроса и предложения», - сказал Аслам.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Также участники рынка следят за проходящим в Джексон-Хоуле ежегодным экономическим симпозиумом. В пятницу на мероприятии состоится выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, на которое может отреагировать доллар, что в свою очередь скажется на ценах на сырьевые товары, отметил старший стратег «SIA Wealth Management» Колин Чешински.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется к основным мировым валютам утром. Рынок оценивает опубликованные накануне данные, согласно которым сокращение ВВП США во II квартале составило 0,6% в пересчёте на годовые темпы. Предварительная оценка была хуже и указывала на падение на 0,9%.

Сегодня Минторг США обнародует отчёт о доходах и расходах населения в июле. Этот отчёт содержит данные об индексе потребительских цен (индекс PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро: доллар — 60,18 рубля, евро — 59,92 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.09 мск растёт на 4 копеек, до 60,18 рубля, евро — на 1 копейку, до 59,92 рубля.

 

 

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