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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 10:30

Цены на нефть растут после падения до минимумов, курс рубля снижается против доллара

Цены на нефть растут после падения до минимумов более чем за две недели на сообщениях о том, что США планируют продать дополнительные баррели нефти из стратегического резерва.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн б/с с ноября, написало информагентство «Associated Press» со ссылкой на высокопоставленных лиц в администрации американского президента.

Кроме того, как ожидается, президент сообщит, что может принять аналогичное решение неоднократно этой зимой. Эти меры направлены на обуздание роста цен на нефть в мире. О плане продажи энергоресурса из резерва было объявлено в марте, и он был рассчитан на полгода. Всего планировалось высвободить 180 млн баррелей.

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет «Associated Press».

В то же время потенциал к росту на нефтяном рынке сохраняется из-за беспокойства трейдеров по поводу предложения. «Мы продолжаем усматривать ряд возможностей для краткосрочного подъёма (цен на нефть), поскольку эмбарго ЕС на поставки энергоресурса из РФ вступает в силу в декабре, а страны G7 продолжают работать над потолком цен на российскую нефть», - отметили аналитики «Fitch Solutions».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды снижается против доллара и символически — к юаню, но прибавляет к евро: инвалюты торгуются на 61,64 рубля, 8,51 рубля и 60,59 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск повышался на 7 копеек, до 61,64 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,51 рубля, евро — снижается на 16 копеек, до 60,59 рубля.

Сделок с евро в первые минуты не было, рубль не проявляет заметной реакции из-за противоречивых сигналов с мировых рынков капитала.

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