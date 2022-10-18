Цены на нефть растут после умеренного снижения накануне, курс рубля символически снижается против доллара и евро

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку в том числе оказывает ослабление доллара, который дешевеет к основным валютам во вторник на фоне усиления аппетита к риску, пишет «CNBC».

Как пишет finmarket.ru, между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике ограничивают рост нефтяных котировок. Участники рынка готовятся к сокращению добычи нефти ОПЕК+. Как сообщалось, в начале октября ОПЕК+ приняла решение о сокращении квот на нефтедобычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Понижательное давление на нефтяные цены продолжают оказывать тревоги относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира, направленного на сдерживание инфляции, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника символически снижается против доллара и евро и так же символически теряет к юаню: инвалюты торгуются на отметках 61,68 рубля, 60,82 рубля и 8,52 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск повышается на 3 копейки, до 61,68 рубля, евро — на 2 копейки, до 60,82 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,52 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США демонстрирует снижение по отношению к некоторым основным валютам на фоне восстановления склонности инвесторов к риску. В то же время некоторую поддержку доллару продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях устойчиво высокой инфляции, пишет «Trading Economics».