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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 10:30

Цены на нефть растут, рубль не проявляет заметной активности

Цены на нефть уверенно растут после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают сигналы о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Как пишет finmarket.ru, негативным фактором для нефтяного рынка во вторник стало укрепление доллара, поскольку это повышает стоимость сырьевых товаров для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне вырос на 0,4%.

«Ралли на нефтяном рынке готово взять паузу на фоне снижения фондовых индексов в США и укрепления доллара», - сказал старший аналитик «Oanda» Эдвард Мойя. Однако нефть остаётся привлекательной для инвесторов, и покупатели, скорее всего, будут активно приобретать контракты на просадках, добавил он.

Между тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы в 17.30 мск в среду, падение будет рекордным с 1982 года.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,52 рубля (+18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 74,2 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар нивелировал рост, евро слабо дорожает.

Рубль не проявляет заметной активности с учётом противоречивых сигналов с мировых рынков.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3390 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 0,9 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 13,88 копейки и составил 101,3188 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 56,35 копейки, евро - на 62 копейки.

Курс доллара США сегодня стабилен к евро, дорожает к фунту, снижается в паре с иеной и демонстрирует заметный подъём к новозеландской валюте. Инвесторы оценивают новость о снижении суверенного рейтинга Соединенных Штатов.

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