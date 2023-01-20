Цены на нефть растут, рубль незначительно растёт к бивалютной корзине

Цены на нефть растут сегодня, завершая в плюсе вторую неделю подряд благодаря оптимизму инвесторов в отношении спроса на нефть в Китае.

Как пишет finmarket.ru, нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство «Bloomberg».

«Цены растут на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении перспектив Китая, - говорит аналитик «Saxo Capital Markets» в Сингапуре Чару Чанана. - Сигналы того, что заболеваемость COVID-19 в стране достигла пика, усиливают ожидания более устойчивого подъёма спроса».

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, до 4483,02 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные «Bloomberg», ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

«Данные о запасах существенно отличались от того, что ожидал рынок, - говорит эксперт «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир. - Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего подъёма цен, учитывая открытие экономики Китая, ситуацию на Украине и тот факт, что правительству США необходимо восполнить стратегический нефтяной резерв».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов снижается против доллара и растёт к евро и юаню: инвалюты торгуются на отметках 68,92; 74 и 10,11 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск повышается на 12 копеек, до 68,92 рубля, евро – снижается на 59 копеек, до 74 рублей, юаня – на 2 копейки, до 10,11 рубля.

Доллар США начал торги на Московской бирже ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,92 руб. (+12 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил рост и торгуется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Евро дешевеет. Рубль незначительно растёт к бивалютной корзине на фоне улучшения внешней конъюнктуры.