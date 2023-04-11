Цены на нефть растут, рубль незначительно снижается к бивалютной корзине

Цены на нефть растут утром во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчётов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, как пишет finmarket.ru, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.

Спред между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего вырос до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство «Bloomberg».

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,68 рубля (+6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,41 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов долларе чуть ускорил рост. Евро также дорожает. Рубль незначительно снижается к бивалютной корзине, оставаясь под влиянием локальных внутренних факторов, давление которых сдерживает общий оптимизм на мировых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,7499 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 13,74 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 25,74 копейки и составил 89,1074 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 2,42 копейки, евро - на 6,63 копейки.

Курс евро растёт к доллару во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры во вторник ожидают статистики по еврозоне, а в среду — данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания ФРС.

А в это время член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев утверждает, что стабильность валютного рынка России и справедливый курс рубля к доллару и евро будут обеспечены с принятием за основу валютной пары юань-рубль на биржевых торгах.

Как пишет 1prime.ru, причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, заявлял ранее Лосев. «Стабильность российского валютного рынка можно обеспечить лишь приняв за основу валютную пару юань-рубль. Именно китайский юань как валюта дружественной страны и как основная валюта внешней торговли может и должен заменить доллар не только на биржевых торгах, но и в качестве референтного стандарта для определения официального курса доллара и евро к рублю через кросс-курс юаня. Если Банк России расширит своповые линии с Народным Банком Китая и если юань-рубль будет официально признан основной валютной парой, то это значительно стабилизирует российский финансовый рынок, вновь откроет перспективы для рубля как для валюты региональных расчётов и позволит со временем полностью отказаться от определения курса доллара и евро на биржевых торгах и перевести операции с валютами недружественных стран на внебиржевой межбанковский рынок», — сказал Александр Лосев.