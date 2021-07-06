Цены на нефть растут, рубль подрастает к доллару

Мировые цены на нефть растут в пределах 2% после отмены в понедельник третьего раунда переговоров ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По данным СМИ, третий раунд переговоров ОПЕК+ был отменён из-за обострения разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. В результате квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по этому вопросу. «Отныне все взоры будут прикованы к потенциальным утечкам информации о том, как развиваются закрытые неофициальные переговоры. Это может дать толчок колебанию цен в любом направлении», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «Rystad Energy».

Рубль сегодня утром подрастает к доллару и перешёл к символическому укреплению против евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. В это же время евро укрепляется к доллару в ожидании публикации ряда макроэкономических статданных по Германии и еврозоне, свидетельствуют данные торгов.