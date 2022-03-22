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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.22 10:30

Цены на нефть растут, рубль пытается укрепиться на этом фоне

Цены на нефть растут утром во вторник после подъёма до максимумов за последние две недели по итогам предыдущих торгов. Значительное давление на трейдеров оказывают сообщения о том, что ЕС может расширить санкции против России, ограничив импорт энергоресурсов.

Внутри блока растёт поддержка этой меры, которая в том числе включает запрет на поставки нефти, написало издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении.

Как пишет finmarket.ru, США и Великобритания уже пошли на такой шаг. Однако для ЕС принять это решение сложнее, учитывая зависимость сообщества от поставок из России. Около 30% импорта нефти в ЕС приходится на РФ, напоминает аналитик «Commerzbank» Карстен Фритч. «Что касается бензина, то на российскую нефть приходится ни много ни мало 80% поставок в Евросоюз», - добавил эксперт.

Кроме того, росту цен на топливо также способствуют ракетные удары йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии, в том числе по складу нефтекомпании «Saudi Aramco» в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу. «Хотя серьёзного ущерба нанесено не было, это ясно показывает, что перебои с поставками также возможны и их было бы практически невозможно компенсировать в текущих условиях», - написал Фритч.

Курс доллара растёт во вторник утром по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают комментарии председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла относительно дальнейших перспектив монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

Рубль в начале торгов стабилен к доллару и перешёл к повышению против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск повышался на 5 копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.

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