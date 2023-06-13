Цены на нефть растут, рубль снижается к бивалютной корзине

Цены на нефть растут утром во вторник на фоне ослабления доллара.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Как пишет finmarket.ru, кроме того, во вторник-среду состоится заседание Федеральной резервной системы США. Рынок прогнозирует, что регулятор сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

«Если ФРС намекнёт на дальнейшее повышение ставок позже в этом году, как многие теперь ожидают, потенциал снижения цен на нефть может вырасти, - отмечает старший аналитик «ActivTrades» Рикардо Евангелиста, чьи слова приводит «MarketWatch». - Это связано с тем, что нефть котируется в долларах, а укрепление этой валюты означает снижение номинальной стоимости».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,9325 рубля (+29,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

Рубль снижается к бивалютной корзине с учётом «жесткого» сигнала, данного ЦБ РФ в пятницу относительно возможного подъёма ставки в дальнейшем.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 83,1038 рубля. По отношению к последней сделке 10 июня доллар подорожал на 46,88 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 69,49 копейки и составил 89,6649 рубля.

К официальному курсу американская валюта увеличилась на 46,21 копейки, евро - на 65,92 копейки.