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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 10:30

Цены на нефть растут, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов

Сегодня нефтяные цены растут после снижения накануне. Инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая, отмечает «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, за последние месяцы стало ясно, что тренды на нефтяном рынке обусловлены скорее опасениями в отношении спроса, чем в отношении предложения, сказал в интервью «MarketWatch» главный рыночный стратег «SIA Wealth Management» Колин Чешински.

«В последние дни опасения касательно банков уступили место обеспокоенности в отношении потолка госдолга (США), - пояснил Чешински. - Приближение (сторон переговоров. – Ред.) к достижению договоренности, направленной на избежание дефолта по американскому долгу, оказало поддержку рынкам акций и, судя по всему, оказывает некоторую поддержку и рынку нефти».

Американский президент Джо Байден, выступая ранее в Белом доме, заявил об уверенности в том, что «у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт».

Доллар США почти не менялся на Московской бирже на старте торгов, рубль был стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По данным Московской биржи, по итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,26 рубля (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,34 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,3927 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 17,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 13,67 копейки и составил 86,6842 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подскочила на 35,61 копейки, евро - на 18,78 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар стабилен в паре с евро, слабо повышается относительно фунта стерлингов, снижается в паре с японской иеной на данных об ускорении инфляции в Японии.

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