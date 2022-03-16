Цены на нефть растут, рубль укрепляется

Мировые цены на нефть в среду утром растут, после того как за два предыдущих дня они упали на 12%, Brent вернулась за отметку в 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, при этом с начала недели нефть резко подешевела, отойдя от многолетних максимумов, на новом всплеске ковидных опасений. Несколько городов Китая ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьёзных ковидных вспышек.

Ограничительные меры, в том числе резко уменьшающие транспортную активность, снижают спрос на бензин и прочие нефтепродукты.

При этом в ночь на среду Американский институт нефти сообщил, что запасы за неделю по 11 марта увеличились на 3,754 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение, но это тем не менее не препятствует сейчас коррекционным настроениям.

Доллар США дешевеет, евро не изменился на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающегося с понедельника четвертого раунда росийско-украинских переговоров.