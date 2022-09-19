Цены на нефть растут, рубль умеренно повышается против доллара и немного теряет к евро

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут за счёт ряда факторов со стороны спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, в понедельник утром нефтяные котировки растут, рынки оценивают факторы, влияющие на спрос и предложение этого вида сырья. Так, позитивно на нефтяной спрос влияет ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем импортере нефти — Китае.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения предложения «чёрного золота» на фоне предстоящего ввода эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

По данным Московской биржи, к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 9,16 копейки, евро вырос на 12,82 копейки.

Рубль в начале торгов понедельника умеренно повышается против доллара и немного теряет к евро: они торгуются около 60,16 рубля и 59,97 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск снижался на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро — прибавлял 16 копеек, до 59,97 рубля.