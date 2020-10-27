Цены на нефть растут, рублю стало веселей

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно растут после падения 23 и 27 октября суммарно на 4-5%, свидетельствуют данные торгов. Рынки также следят за очередным ураганом в США и ситуацией с коронавирусом.

По состоянию на 7.38 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,54% — до 38,77 доллара за баррель.

Удорожание нефти во вторник связано с коррекционной динамикой после провала предыдущих дней, вызванного опасениями за баланс спроса и предложения из-за пандемии и планов Ливии по возобновлению добычи.

Рынки следят и за природными катаклизмами в США. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что тропический шторм «Сета» в Карибском море усилился до урагана. Это может представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе, что поддерживает цены на нефть.

Продолжает влиять на нефтяные торги и ситуация с коронавирусом. Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения. Инвесторы опасаются, что это помешает восстановление экономики и ударит по спросу на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,2984 рубля. По отношению к последней сделке 26 октября доллар подешевел на 8,16 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 14,59 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 4 копейки и составил 90,2858 рубля. Тем временем к официальному курсу евро понизился на 16,31 копейки.