Цены на нефть растут, стоимость доллара к другим мировым валютам снижается

Цены на нефть растут сегодня на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США. Президент США Джо Байден на выходных заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

Как пишет finmarket.ru, по его словам, это предотвращает «наихудший из возможных кризисов», то есть вероятность дефолта по госдолгу США. Переговорщики завершают работу над текстом законопроекта, который затем поступит в Палату представителей и Сенат.

Как ожидается, объём торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Это минимум с марта 2022 года.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,9875 рубля (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия предыдущей сессии, евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,07 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 1 копейку. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 25,34 копейки и составил 85,9334 рубля.

К официальному курсу американская валюта увеличилась на 10,39 копейки, евро - на 1,44 копейки.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают достижение договоренности властей США для избежания дефолта страны.