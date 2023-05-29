«Госзнак» даёт добро на изготовление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информацииВ День Северного флота стартует автопробег от Североморска до Кронштадта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 10:30

Цены на нефть растут, стоимость доллара к другим мировым валютам снижается

Цены на нефть растут сегодня на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США. Президент США Джо Байден на выходных заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

Как пишет finmarket.ru, по его словам, это предотвращает «наихудший из возможных кризисов», то есть вероятность дефолта по госдолгу США. Переговорщики завершают работу над текстом законопроекта, который затем поступит в Палату представителей и Сенат.

Как ожидается, объём торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Это минимум с марта 2022 года.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,9875 рубля (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия предыдущей сессии, евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,07 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 1 копейку. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 25,34 копейки и составил 85,9334 рубля.

К официальному курсу американская валюта увеличилась на 10,39 копейки, евро - на 1,44 копейки.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают достижение договоренности властей США для избежания дефолта страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Департамент». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Сколько можно заработать в дорожном строительстве в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, стоимость доллара к другим мировым валютам снижается-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика