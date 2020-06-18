Цены на нефть разворачивают курс рубля

Цены на нефть сегодня утром снижаются, поскольку рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возобновил опасения за медленное восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Беспокойство по поводу спроса на топливо возросло после того, как всплеск случаев коронавируса привёл к тому, что в Пекине школы переведены на дистанционное обучение, отменены рейсы, закрыты культурно-развлекательные мероприятия. Некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, сообщили о резком росте числа новых случаев.

Рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказалось на настроениях рынков. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе.

«Люди обеспокоены возрождением коронавируса в Китае и ростом запасов сырой нефти», - цитирует агентство «Рейтер» мнение главы отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклана Шо.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,6470 рубля. По отношению к последней сделке в 17 июня доллар снизился на 9,30 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 16,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 5,59 копейки и составил 78,3541 рубля. К официальному курсу евро подешевел почти на 3 копейки.