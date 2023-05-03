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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.23 10:30

Цены на нефть слабо изменяются после резкого снижения накануне, курс евро растёт по отношению к доллару

Цены на нефть слабо изменяются утром в среду после резкого снижения накануне, когда котировки обновили минимумы с конца марта.

«Страхи рецессии стали ураганом, разрушившим всё на своём пути, включая рынок нефти, - написал управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж. - И неважно, что фундаментальные показатели рынка сейчас сильнее, чем когда-либо - с растущим спросом и падающим предложением в обозримом будущем».

Как пишет finmarket.ru, федрезерв, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, завершающегося в среду. При этом ЦБ может сигнализировать о готовности взять паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики на последующем заседании, отмечает «MarketWatch».

Также трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17.30 мск. Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем прогнозируют, что резервы нефти в стране упали на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тысяч и 1,5 млн баррелей соответственно.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,71 рубля (+9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 79,8357 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 21,57 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 39,40 копейки и составил 88,1640 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,52 копейки, евро подорожал на 50,96 копейки.

Курс евро растёт по отношению к доллару в среду утром перед выходом макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

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