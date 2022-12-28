Цены на нефть слабо меняются, курс доллара США незначительно дешевеет к евро

Цены на нефть слабо меняются утром в среду на фоне низких объёмов торгов на короткой предновогодней неделе. Инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также внимательно следят за новостями из Китая и США.

Как пишет finmarket.ru, нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спроса на топливо.

Также рынок поддержали сообщения о том, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.

«Весь 2022 год локдауны в Китае приводили к резким краткосрочным падениям спроса, и теперь многие повышают свои ожидания на 2023 год, - отметил Робби Фрейзер из «Schneider Electric». - Однако риски рецессии и растущие процентные ставки остаются главными негативными факторами для нефтяных фьючерсов, ограничивая любые попытки движения вверх».

По данным Московской биржи, курс валюты РФ на старте торгов снижается к доллару и юаню, но символически подрастает к евро: доллар торгуется дороже 70,7 рубля, юань – немного выше 10 рублей, евро – недалеко от 75 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск растёт на 34 копейки, до 70,74 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,03 рубля, евро — снижается 1 копейку, до 74,99 рубля.

Курс доллара США незначительно дешевеет к евро, стабилен к фунту и демонстрирует заметный подъём в паре с иеной на фоне увеличения доходности американских гособлигаций.