Цены на нефть слабо меняются в начале дня, рубль укрепляется в ожидании заседания Банка России

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тысяч баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тысяч баррелей. Опрошенные «Bloomberg» эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Нефть испытывает определенное давление с учётом опасений по поводу мировой экономики, ответил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. Если спрос останется высоким, «мы можем увидеть существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов», при этом «восстановление курса доллара США умеряет энтузиазм» рынка, сказал он.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением, рубль укрепляется в ожидании заседания Банка России и с учётом новых сигналов, способных оказать влияние на действие регулятора.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,06 рубля (-34 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,71 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0452 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 35,23 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 29,16 копейки и составил 102,3009 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 15,94 копейки, евро - на 14,32 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно снижается в парах с евро и иеной, внимание рынка постепенно переключается на июльское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе.