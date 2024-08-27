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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 10:30

Цены на нефть слабо опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо опускаются во вторник, корректируясь после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии на новостях из Ливии.

Как пишет finmarket.ru, в понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, укрепляется в паре с иеной.

Давление на американскую валюту оказывают ожидания существенного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. В то же время спрос на доллар, как наиболее надёжный актив, растёт в условиях геополитической напряженности, что, вероятно, будет сдерживать его ослабление, отмечает «Trading Economics».

Трейдеры уверены, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

«Сейчас вопрос не в том, опустит ли ФРС ставку в сентябре, а в том, насколько резко она её опустит», - говорится в обзоре «NatWest Markets», который цитирует «The Wall Street Journal».

Статданные, которые будут обнародованы на текущей и следующей неделе, помогут американскому ЦБ найти ответ на этот вопрос, отмечает аналитик «TD Securities» Ян Неврузи.

Наиболее важным, по словам эксперта, будет августовский отчёт о безработице в США, который выйдет 6 сентября. «Как только мы получим данные по рынку труда за август, мы почти наверняка узнаем, как поведёт себя ФРС», - цитирует Неврузи «Market Watch».

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчёт о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Пара евро/доллар по данным на 9.20 мск торгуется на уровне $1,1171 по сравнению с $1,1163 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,52/91,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 59 копеек, средний курс продажи упал на 136 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,4-91,5 рубля за доллар.

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