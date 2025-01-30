Цены на нефть слабо опускаются, доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо опускаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о росте запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения. Товарные запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 4,99 млн баррелей.

Давление на мировые рынки также оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 4,25-4,5% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору «не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики» после снижения ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года.

Рынок также ждёт новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объёмов добычи нефти.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной.

Трейдеры оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Внимание рынка сегодня направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Итоги заседания будут подведены в 16.15 мск, а в 16.30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Эксперты ждут снижения европейским регулятором всех трёх основных ставок на предстоящем заседании, по данным «Trading Economics». В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 3%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%. За минувший год ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 100 б.п.

Аналитики отмечают, что смягчение денежно-кредитной политики требуется экономике еврозоны, чтобы преодолеть наметившийся спад. Новые данные по ВВП валютного блока будут обнародованы за несколько часов до публикации решения по ставкам в четверг.

По состоянию на 9.34 мск за евро давали $1,0412 по сравнению с $1,0421 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,01/103,13 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 132 копейки, средний курс продажи вырос на 98 копеек. Лучшие курсы покупки составили 100,7-100,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100,99-101,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно понижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль чуть дорожает на фоне небольшого изменения цен на нефть. По итогам первых трёх минут торгов курс юаня составил 13,3945 рубля (-0,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,28 копейки выше уровня действующего официального курса.