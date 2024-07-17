Цены на нефть слабо опускаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти, обнародованные накануне, показывают сокращение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 4,44 млн баррелей.

Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики в среду, в 17.30 мск.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает «Market Watch».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, дешевеет относительно иены.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,08%.

DXY держится у минимума с апреля на растущих ожиданиях скорого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает «Trading Economics».

Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил о росте уверенности в том, что инфляция в Штатах движется к целевому уровню ЦБ в 2%. Он также отметил, что Федрезерв не станет ждать, пока инфляция замедлится до 2%, чтобы принять решение о снижении ключевой ставки.

Участники рынка практически полностью уверены в том, что американский ЦБ начнет опускать ставку в сентябре, после чего ждут еще двух снижений до конца этого года.

В среду трейдеры ждут публикации Федрезервом регионального экономического обзора, который по цвету обложки называют «Beige Book» («Бежевая книга»).

По состоянию на 9.29 мск курс евро к доллару составил $1,0902 по сравнению с $1,0899 на закрытие предыдущей сессии.

Укреплению иены способствуют опасения интервенций японских властей на валютном рынке. Накануне издание MarketWatch писало, что власти, вероятно, направили около 2 трлн иен ($12,6 млрд) в прошлую пятницу на интервенции, чтобы поддержать курс нацвалюты.

Стоимость доллара в паре с офшорным юанем опустилась в ходе торгов до 7,2844 юаня против 7,2890 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,26/90,27 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 8 копеек, средний курс продажи упал на 79 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,7-88,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,55-89,65 рубля за доллар.