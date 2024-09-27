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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 10:30

Цены на нефть слабо опускаются, доллар США укрепляется

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, завершая неделю существенным снижением.

Как пишет finmarket.ru, снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой «Financial Times» информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твёрдо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнёт постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведёт к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Между тем, власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро, фунта стерлингов и иены.

Внимание трейдеров направлено на отчёт о доходах и расходах американцев за август, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Минторг США обнародует эти данные сегодня в 15.30 мск.

В настоящее время трейдеры уверены, что ФРС вновь опустит ставку в ноябре, однако расходятся в прогнозах о том, будет она снижена на 50 базисных пунктов (б.п.) или на 25 б.п.

Накануне Минторг США подтвердил оценку роста ВВП страны во II квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка. Между тем отчёт Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тысячи - до минимальных за 4 месяца 218 тысяч.

По состоянию на 9.13 мск за евро давали $1,1162 против $1,1177 на закрытие предыдущей сессии.

Аналитики Deutsche Bank пересмотрели прогнозы в отношении темпов снижения ключевых ставок ЕЦБ в пользу более быстрого смягчения политики европейским регулятором. Если раньше они ожидали, что ЕЦБ будет опускать ставки по 25 б.п. раз в квартал до конца 2025 года, то теперь полагают, что снижение ставок будет происходить быстрее. Эксперты ждут, что ЕЦБ вновь уменьшит ставки в декабре и будет опускать их на каждом заседании в первом полугодии 2025 года.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,61/93,41 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 14 копеек, средний курс продажи упал на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 91,8-91,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 93-93,1 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль понижается при открытии последних торгов недели. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,198 рубля (+2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,29 копейки выше уровня действующего официального курса.

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