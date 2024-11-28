Цены на нефть слабо опускаются, доллар США укрепляется

Цены на нефть слабо опускаются в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Как сообщает finmarket.ru/news, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг при низкой активности торгов в связи с праздником в США (День Благодарения).

Статданные, опубликованные в среду, показали, что прогресс в движении инфляции в США к целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% застопорился, отмечает «Trading Economics».

Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%, сообщило министерство торговли США. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность того, что американский ЦБ сохранит её неизменной на декабрьском заседании, оценивается рынком в 34% против 25% месяц назад.

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила накануне, что регулятору следует с осторожностью продолжать снижение процентных ставок, поскольку они уже приблизились к нейтральному уровню.

По состоянию на 9.00 мск за евро давали $1,0549 по сравнению с $1,0566 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 104,59/111,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 65 копеек, средний курс продажи упал на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 107,5-107,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 107-107,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в самом начале торгов на Московской бирже, рубль снижается в рамках коррекции после сильного подъёма накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,531 рубля (+6,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 30,72 копейки ниже уровня действующего официального курса.