Цены на нефть слабо опускаются, евро и фунт снижаются к доллару

Цены на нефть слабо опускаются в среду после существенного подъёма по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждёт заседания ОПЕК+.

Агентство «Bloomberg» сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

«Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть», - отмечает аналитик «Mizuho Bank» в Сингапуре Вишну Варатан. Сокращение квоты на 1-1,5 млн баррелей будет «наиболее простым решением» для альянса, поскольку в данный момент он примерно настолько и отстаёт от намеченного уровня добычи, говорит эксперт.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17.30 мск.

Отчёт Американского института нефти), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъёма на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

А в это время доллар укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду после резкого снижения накануне на фоне сигналов постепенного спада активности в экономике США.

Инвесторы ждут данных по американскому рынку труда, которые как ожидается, покажут замедление темпов роста числа рабочих мест в стране. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Market Watch», предполагает, что число рабочих мест в сентябре увеличилось на 275 тысяч (315 тысяч в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%. Министерство труда США обнародует эти данные в пятницу.

Другой отчёт Минтруда, который был опубликован во вторник, показал резкое сокращение числа открытых вакансий в Штатах в августе. Показатель упал на 10% - максимальными темпами со времён начала пандемии в 2020 году, до 10,1 млн вакансий.

Слабые статданные по экономике США являются хорошим сигналом для аппетита к риску, поскольку они говорят в пользу снижения траектории подъёма ставки Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает управляющий партнёр «SPI» «Asset Management» Стивен Иннес.

Некоторое «охлаждение» рынка труда будет способствовать ослаблению инфляции в США и может снизить необходимость дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, пишет «Dow Jones».

По данным Московской биржи, по состоянию на 9.16 мск евро снизился к доллару на 0,23% - до $0,9963 по сравнению $0,9986 на закрытие предыдущих торгов. Фунт подешевел на 0,37% - до $1,1433 по сравнению с $1,1476 на закрытие предыдущих торгов. Курс американской валюты относительно иены вырос на 0,06% - до 144,22 иены против 144,13 иены накануне.