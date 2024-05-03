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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.24 10:30

Цены на нефть слабо повышаются, американская валюта и евро растут

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок на этой неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством «Bloomberg», ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

«Трейдеры заняли выжидательную позицию, и рынок стабилизировался», - говорит управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж.

При цене WTI ниже $80 за баррель ОПЕК имеет все основания продлевать действующие ограничения на добычу нефти, заявил эксперт «Market Watch».

«Мы полагаем, что рынок перепродан, и покупаем подешевевшую нефть», - отметил Маниш Радж.

По данным Московской биржи, доллар начал торги в пятницу ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,16 рубля (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 10,87 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар снизил темпы роста, евро умеренно дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0617 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 1,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 16,14 копейки и составил 98,8514 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 0,79 копейки, евро - на 20,67 копейки.

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