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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 10:30

Цены на нефть слабо повышаются, доллар США дорожает к основным валютам

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и «ХАМАС», а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Американская валюта укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник на фоне роста спроса на активы «тихой гавани» после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании; позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Многие аналитики полагают, что это событие повышает шансы Трампа на президентских выборах в этом году, отмечает «Market Watch».

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,1% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

На прошлой неделе DXY потерял 0,8% в связи с ростом надежд трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Статданные за июнь показали замедление инфляции в Штатах до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила на прошлой неделе, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки денежно-кредитной политики.

На понедельник запланированы очередные выступления Дейли, а также председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Курс евро к доллару по данным на 9.20 мск составляет $1,0891 по сравнению с $1,0908 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,72/90,18 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 13 копеек, средний курс продажи упал на 97 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,4-88,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,4-89,5 рубля за доллар.

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