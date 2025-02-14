Цены на нефть слабо повышаются, доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

«Новые пошлины и торговые войны будут отрицательно сказываться на глобальной промышленной активности, а также приведут к усилению инфляции в краткосрочной перспективе, - отмечает главный сырьевой аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. - Всё это, вероятно, будет иметь негативные последствия для спроса на нефть».

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом «ответные меры» не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает «Market Watch». Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз поставок нефти на 200 тысяч б/с - до 104,5 млн б/с.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в пятницу после заметного ослабления по итогам предыдущей сессии, дешевеет в паре с иеной.

Накануне доллар подешевел на 0,8% к евро и на 1% к фунту на фоне отсрочки введения президентом США Дональдом Трампом обещанных ранее ответных мер в отношении ряда торговых партнёров, использующих ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения пошлин индивидуально для каждой страны, что может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Отсрочка введения новых торговых мер несколько ослабила опасения трейдеров, связанные с возможностью быстрого скачка инфляции в США, который помешал бы Федеральной резервной системе продолжать смягчение денежно-кредитной политики, отмечает «Trading Economics».

Между тем, обнародованные в четверг статданные показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъёме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на январские данные о розничных продажах в США и динамике промпроизводства в стране.

По состоянию на 8.59 мск евро снизился к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,0453 по сравнению с $1,0465 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,83/97,16 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 73 копейуки, средний курс продажи вырос на 15 копеек. Лучшие курсы покупки составили 101-100,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,1-89,2 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке, а также на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2145 рубля (-6,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,11 копейки ниже уровня действующего официального курса.