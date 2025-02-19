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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 10:30

Цены на нефть слабо повышаются, доллар США слабо дешевеет

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в среду на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Как отмечает finmarket.ru, страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство «Bloomberg» со ссылкой на проект заявления «семерки», который может быть принят 24 февраля.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечёт за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъём цен на нефть, отмечает «Market Watch».

Переговоры создают ожидания, что «США могут рассмотреть возможность смягчения санкций, которые затруднили России экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ», отмечает аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер.

А в это время доллар США слабо дешевеет к евро, фунту и иене в ходе сегодняшних торгов.

Трейдеры оценивают новые заявления американского президента Дональда Трампа в отношении торговых пошлин, усиливающие опасения роста инфляционного давления в США. Накануне Трамп дал понять, что, возможно, объявит в начале апреля о введении пошлин в 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции.

Трейдеры ждут сегодня публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, внимание рынка направлено на данные о динамике потребительских цен в Великобритании.

По состоянию на 9.16 мск за евро давали $1,0460 по сравнению с $1,0446 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,2627 против $1,2613 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,81/97,53 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 24 копейки, средний курс продажи вырос на 55 копеек. Лучшие курсы покупки составили 95,3-95,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,1-91,2 рубля за доллар.

Китайский юань немного слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,401 рубля (-2,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,57 копейки выше уровня действующего официального курса.

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