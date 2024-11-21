Цены на нефть слабо повышаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо повышаются после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд. Как отмечает finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной.

Внимание инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп, пишет «Market Watch».

«Рынок находится в состоянии напряжённого ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом, - отмечает аналитик «SPI Asset Management» Стивен Иннес. - Ставки не могут быть выше. Если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки».

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность её снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

По данным на 8.40 мск в четверг пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0549 по сравнению с $1,0546 на закрытие предыдущей сессии.

Трейдеры по-прежнему ждут уменьшения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в декабре. Однако эксперты отмечают, что ускорение темпов роста зарплат в еврозоне может ослабить уверенность руководства ЕЦБ в необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Согласно опубликованным накануне данным ЕЦБ, рост зарплат в еврозоне в третьем квартале 2024 года ускорился до 5,42% в годовом выражении - максимума с первого квартала 1993 года.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,16/102,69 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 7 копеек, средний курс продажи вырос на 39 копеек. Лучшие курсы покупки составили 100,45-100,35 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100,3-100,4 рубля за доллар.

Китайский юань слегка укрепляется в самом начале торгов на Московской бирже, рубль лишь незначительно опускается на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,828 рубля (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,56 копейки выше уровня действующего официального курса.