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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 10:30

Цены на нефть слабо повышаются, к официальному курсу американская валюта снизилась, евро вырос

Цены на нефть слабо повышаются в среду после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, в центре внимания трейлеров остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17.30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США сегодня начал торги небольшими колебаниями. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 93,0875 рубля (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 20,43 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар демонстрировал незначительный рост, евро также повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,1593 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 3,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 15,3 копейки и составил 99,743 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 13,25 копейки, евро вырос на 18,21 копейки.

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