Цены на нефть слабо повышаются, рубль немного укрепляется

Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

Датская транспортно-логистическая компания «A.P. Moeller-Maersk AS» заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

Как пишет finmarket.ru, движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Напомним, вчера основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

По данным Московской биржи, доллар начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,4425 рубля (-30,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает снижаться.

Евро слабо дешевеет. Рубль немного укрепляется благодаря поддержке компаний-экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам декабря.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,4675 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 28,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 5,37 копейки и составил 100,9488 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 50,15 копейки, евро - на 62,93 копейки.