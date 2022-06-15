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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 10:30

Цены на нефть слабо растут, а курс доллара коррекционно снижается

Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы США, а также снижения коммерческих запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, рынки ожидают позднее в среду еженедельной статистики запасов нефти Минэнерго США. Аналитики считают, что снижение коммерческих запасов составит 1,3 миллиона баррелей. Тем временем в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель поднялся на 0,7 миллиона баррелей.

Тем временем главным событием недели остаётся очередное заседание ФРС. По данным «CME Group», почти 97% аналитиков ожидают, что по его итогу учётная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Таким образом, увеличение ставки из-за высокой инфляции может стать третьим подряд и продолжит череду ускорения ужесточения монетарной политики после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.

А ужесточение монетарной политики ФРС позитивно для курса доллара, к которому чувствительны сырьевые товары. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.

Соответственно, этот фактор также способен поддержать повышательную динамику на нефтяном рынке.

А в это время курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после непрерывного роста в течение нескольких предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Такой динамике преимущественно способствовали ожидания резкого повышения учётной ставки Федрезервом США из-за высокой инфляции.

Своё решение ФРС опубликует позднее в среду, но сейчас инвесторы в доллар начинают фиксировать прибыль, поскольку аналитики практически поголовно полагают, что регулятор значительно повысит учётную ставку.

Также на дальнейший курс евро к доллару могут повлиять данные о торговом балансе и промышленном производстве в еврозоне, которые будут опубликованы позднее в среду.

Курс рубля после снижения на самом открытии торгов переходит к росту — и против доллара, и по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.07 мск снижается на 1 копейку, до 56,59 рубля, евро — на 26 копеек, до 58,89 рубля.

Ранее в среду курс доллара максимально поднимался до 57,10 рубля, евро — до 59,74 рубля.

 

 

 

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