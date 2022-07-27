Цены на нефть слабо растут, а вот курс евро к доллару растёт заметно

Цены на нефть слабо растут в среду на фоне данных Американского института нефти, показавших резкое снижение запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Федрезерв завершает очередное заседание в среду, по итогам которого, как ожидается, вновь повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Тем временем, опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией, показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

«Спрос на бензин падает в тот период, когда он должен оставаться сильным, и это подчеркивает риски стагфляции и её потенциальных последствий», - отмечает эксперт «CFRA Research» в Нью-Йорке Стюарт Гликман, слова которого приводит агентство «Bloomberg».

А в это время курс евро к доллару в среду утром заметно растёт в ожидании данных о доверии потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике Германии, по последним данным, составит минус 28,9 пункта после уровня в минус 27,4 пункта месяцем ранее.

По данным Московской биржи, сегодня утром курс евро поднялся выше 62 рублей, впервые с 8 июля, доллар около 61 рубля.