Цены на нефть слабо растут, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть слабо растут утром в среду перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров также направлено на данные о динамике потребительских цен в Штатах за июнь, которые, как ожидается, будут влиять на решения Федеральной резервной системы на ближайших заседаниях.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали его снижения на 200 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим снижением. Рубль чуть подрастает на фоне позитивных настроений на фондовых и нефтяных рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,15 рубля (-23,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 35,45 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,3825 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 23,19 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 18,26 копейки и составил 99,5026 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 12,2 копейки, евро опустился на 17,49 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов перед публикацией данных о динамике потребительских цен в Штатах за июнь.

В среду юань вырос против слабеющего доллара США до максимума за три недели. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1765 против 7,1886 во вторник.