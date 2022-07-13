Цены на нефть слабо растут, рубль слабеет к доллару и к евро

Сегодня утром цены на нефть слабо растут после падения до апрельских минимумов по итогам торгов во вторник. Давление на рынок оказывают усиливающиеся опасения рецессии в мировой экономике, возобновление роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепление доллара США, достигавшего паритета в паре с евро накануне.

Как сообщает finmarket.ru, спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые «длинные» позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает агентство «Bloomberg».

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, ещё впереди.

Минэнерго США, тем временем, сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учёта других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Курс евро к доллару незначительно растёт в среду утром перед выходом статистики о потребительских ценах в Германии, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в Германии, согласно окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 7,6% с 7,9%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

Валютные трейдеры также находятся в ожидании статистики по потребительским ценам в США. Согласно прогнозу, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее. Эти данные могут указать на возможный курс дальнейшей политики Федрезерва США, что в значительной степени отразится на динамике доллара к мировым валютам.

Рубль в среду утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и к евро. По данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск рос на 15 копеек, до 59,09 рубля, евро — на 7 копеек, до 59,54 рубля.