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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 10:30

Цены на нефть слабо растут, рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению

Нефтяные котировки слабо растут сегодня утром после умеренного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, нефть получает поддержку за счёт сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.

Накануне американское министерство торговли повысило оценку роста ВВП страны в январе-марте до 2% в пересчёте на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%.

Днём ранее стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,6 млн баррелей вместо ожидавшегося опрошенными «S&P Global Commodity Insights» экспертами снижения на 4,8 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками мира.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность ещё как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъёма ставок в еврозоне в июле.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменялся в самом начале торгов, рубль был стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,635 рубля (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 60,09 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 87,4876 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар потерял 8,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 2,6 копейки и составил 95,1285 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 45,35 копейки, евро - на 2,33 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам после существенного подъёма накануне, вызванного сильными статданными и ожиданиями новых повышений ставок Федрезерва.

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