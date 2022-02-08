Цены на нефть слабо снижаются

Мировые цены на нефть во вторник слабо снижаются, Brent продолжает торговую сессию на уровне выше 92 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на этой неделе нефтяные инвесторы ждут публикации краткосрочного прогноза (STEO) Минэнерго США во вторник, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельных данных о запасах и добыче в США в среду.

Кроме того, на этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов нефтеперерабатывающих компаний, таких как «BP», «TotalEnergies» и «Equinor». В случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.

Сегодня утром курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

Курс рубля в начале утренних торгов вторника перешёл к укреплению и к евро, и к доллару, евро тестирует круглую поддержку на отметке 86 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 8.11 мск вторника снижался на 21 копейку, до 75,27 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 85,97 рубля — минимума со 2 февраля.