Цены на нефть слабо снижаются, рубль лёг в боковик

Цены на нефть слабо снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей.

Как сообщает finmarket.ru, официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18.30 мск.

Аналитики, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тысячу баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,71 рубля (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 79,26 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к снижению, евро дорожает.

Рубль лёг в боковик после ослабления в ходе предыдущей сессии и находится в ожидании новых драйверов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,4576 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 24,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 15,51 копейки и составил 96,1076 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 53,77 копейки, евро - на 28,10 копейки.