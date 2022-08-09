Цены на нефть слабо снижаются, рубль умеренно укрепляется

Цены на нефть слабо снижаются сегодня после роста днём ранее.

Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики «ANZ». Днём ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

Как сообщает finmarket.ru, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии «ANZ».

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понедельник данные китайской таможни.

А в это время курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам, трейдеры ждут данных о росте потребительских цен в Соединенных Штатах в июле. Стоимость доллара к евро во вторник утром снижается, пробив отметку в 1,02, рынки ожидают доказательств снижения инфляции в США, что может притормозить процесс ужесточения монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника растёт к доллару и чуть сильнее по отношению к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск снижается на 18 копеек, до 60,58 рубля, евро — на 48 копеек, до 61,72 рубля.