Цены на нефть снижаются, американский доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению.

Дональд Трамп сообщил в социальной сети «Truth Social», что провёл длинную и очень продуктивную беседу с российским коллегой. По словам президента США, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Как пишет finmarket.ru, урегулирование может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Оптимизм по поводу снижения рисков для поставок после новостей о возможных переговорах оказывает давление на котировки, отмечается в аналитической записке «ANZ».

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин.

Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введёт ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года после роста на 2,9% в декабре. Это укрепило ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 3,04 млн баррелей и составили 248,05 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 135 тысяч баррелей, до 118,62 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей, бензина - на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов американский доллар дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене, несмотря на выход накануне данных, указавших на ускорение инфляции в США.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,35%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,34%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года после роста на 2,9% в декабре. Темп базовой инфляции повысился до 3,3% с 3,2%. Это укрепило ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, глава американского ЦБ Джером Пауэлл повторил, что ФРС не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. «Мы добились большого прогресса» в борьбе с инфляцией, «но мы ещё не достигли» цели, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы.

«Мы хотим пока сохранить ограничительную политику», - сказал он, имея в виду планы ФРС удерживать базовую процентную ставку на прежнем уровне до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция уверенно движется в направлении к целевому уровню в 2%.

Рынки теперь прогнозируют, что до конца года американский Центробанк понизит процентную ставку всего на 25 базисных пунктов.

Позднее сегодня будут опубликованы еженедельные данные рынка труда США, которые помогут скорректировать ожидания относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС.

Между тем президент США Дональд Трамп в среду вновь потребовал снижения процентных ставок, связав уменьшение стоимости заимствований со своими планами по повышению пошлин на импортируемые в страну товары.

По состоянию на 9.08 мск за евро давали $1,0435 по сравнению с $1,0383 на закрытие предыдущей сессии.

Европейскому центральному банку не следует наращивать темп снижения процентных ставок, чтобы оживить слабеющую экономику региона, сказал член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка Роберт Хольцман в интервью «CNBC». «Это было бы не очень правильным решением, потому что мы должны заниматься инфляцией, а не экономическим ростом», - отметил он.

Хольцман предупредил, что американские пошлины могут усилить ценовое давление и призвал ЕЦБ продолжать действовать с осторожностью.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,89/98,68 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 144 копейки, средний курс продажи упал на 76 копеек. Лучшие курсы покупки составили 101-100,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 94-94,1 рубля за доллар.

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже китайский юань резко подешевел, рубль сильно вырос на ожиданиях переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом относительно российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,191 рубля (-46,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 57,92 копейки ниже уровня действующего официального курса. При этом в ходе первых минут торгов юань падал до 12,1505 рубля впервые с 4 сентября 2024 года.