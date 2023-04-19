Цены на нефть снижаются, доллар пошёл в рост, евро также дорожает

Цены на нефть снижаются в преддверии публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Как пишет finmarket.ru, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей.

Официальные данные будут обнародованы Минэнерго США в среду в 17.30 мск. Эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

«Нефтяной рынок продолжает оставаться в довольно узком ценовом диапазоне, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV» в Сингапуре. - Похоже, опасения в отношении перспектив спроса сохраняются, и сигналы снижения маржи нефтеперерабатывающих предприятий в Азии их лишь усиливают».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги в среду слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,5375 рубля (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,53 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар немного усилил темпы роста, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,6311 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 18,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 17,55 копейки и составил 89,5680 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 2,83 копейки, евро почти не изменился.

Стоимость евро к доллару в среду утром в целом стабильна перед выходом данных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.